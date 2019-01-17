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Упаковки яиц по 12 штук вскоре начнет продавать птицефабрика "Рефтинская"

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
17 января. Interfax-Russia.ru - Птицефабрика "Рефтинская" (Свердловская область) с 21 января планирует начать продажу куриных яиц в упаковке по 12 штук, сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора по маркетингу предприятия Наталия Кузьмина.

"Вчера все заместители генерального директора по направлениям собрались и решили, что хотим это сделать (организовать упаковку яиц по 12 штук - ИФ). (. . .) За вчерашний вечер и сегодня у нас абсолютно все готово, чтобы стартовать в понедельник (21 января - ИФ)", - отметила Н.Кузьмина.

С 21 января начнутся продажи яиц в новой упаковке во всех 19 фирменных магазинах птицефабрики, которые расположены в 11 городах Свердловской области.

"Может быть, мы потом все это растиражируем на сети. Я надеюсь, что сети тоже поддержат", - сказала Н.Кузьмина.

Упаковка с 12 яйцами будет продаваться по цене 10 яиц. Пока речь идет о новой фасовке яиц только категории С1. В настоящее время средняя розничная цена десятка яиц этой категории составляет 64 рубля.

По прогнозам птицефабрики, запуск проекта позволит увеличить объемы продаж. Ежемесячно "Рефтинская" реализует порядка 5-6 тыс. штук яиц категории С1 через фирменную розницу.

По ее словам, длительность проведения акции пока неизвестна, сроки будут зависеть от спроса на продукцию. "Возможно, эта акция потом перейдет в постоянную линейку, мы на это надеемся", - добавила заместитель генерального директора по маркетингу.

Как сообщалось ранее, появление в последнее время в соцсетях фотографий упаковки яиц по 9 штук (на фоне привычного "десятка") вызвала оживленный интерес СМИ.

Агрохолдинг "Комос Групп", чья упаковка привлекла общественное внимание, сначала выразил недоумение по этому поводу (упаковка из 9 яиц появилась в розничной продаже еще в первом квартале 2018 года, в целом потребителям поставляется продукция, упакованная в кассеты от 6 до 30 яиц), но потом решил продолжать развивать тему "девятки" яиц в качестве отдельного бренда.

В свою очередь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей ежегодной пресс-конференции 16 января пообещал, что в регионе появятся упаковки с 12 куриными яйцами.

"На Урале упаковка будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение - на Урале упаковка будет не менее 12 яиц. (. . .) По количеству яиц я серьезно говорю, не шучу", - заявил Е.Куйвашев.

В четверг губернатор написал в Instagram, что получил в подарок упаковку с 12 яйцами.

"Вчера на пресс-конференции сказал, что в ответ на появление "девятка" яиц в Свердловской области наоборот будут продавать 12 яиц по цене 10. И наша "Рефтинская" птицефабрика выразила готовность запустить такую акцию. Уже сегодня утром прислали упаковку с 12 яйцами в подарок", - написал Е.Куйвашев.

ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" является одним из ведущих производителей птицеводческой отрасли Свердловской области. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ОАО принадлежит Мингосимущества Свердловской области.

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