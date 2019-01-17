Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы

17.01.19 15:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 января. Interfax-Russia.ru - Снегопад, гололедица и сильный ветер ожидаются в Москве в четверг днем с сохранением до утра пятницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 17 января с сохранением до 10 часов утра 18 января в Москве ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель, снежные заносы, накаты, гололедица, усиление ветра порывами 13-18 м/с",- сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что автомобилистам при неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.