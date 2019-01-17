Дума приняла закон об оформлении ряда рыбоводных участков в Крыму на новый срок без торгов

17.01.19 12:00

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 января. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон, который дает право отдельным хозяйствам Крыма и Севастополя пользоваться рыбоводными участками без проведения торгов, конкурсов и аукционов.

Закон касается предприятий, получивших разрешения на свою деятельность до вхождения Крыма в состав РФ. Данные юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе до 1 января 2021 года заключить договор пользования рыбоводным участком в отношении поверхностных водных объектов или их частей без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на оставшуюся часть срока.

"До принятия Крыма и Севастополя в состав РФ рыбоводная деятельность на этих территориях осуществлялась на основании документов, выданных в юрисдикции иного государства. В результате сложилась ситуация, при которой рыбоводные хозяйства Крыма и Севастополя не могут без аукциона пролонгировать свое право пользования рыбоводными участками, как это делается на всей территории России. Мы устраняем этот пробел", - заявил ранее председатель думского комитета по собственности Николай Николаев.

Закон вступает в силу со дня опубликования.