Нарушение правил безопасности при работах могло привести к обрушению моста и гибели людей в ХМАО

17.01.19 12:13

© РИА Новости. Артур Лебедев

17 января. Interfax-Russia.ru - Начальник участка "Мостоотряда 29" (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ) стал фигурантом уголовного дела об обрушении в ноябре прошлого года моста в Нефтеюганском районе и гибели людей, сообщается в официальном канале Следственного комитета России в мессенджере "ТамТам" в четверг.

"В нарушении правил безопасности при ведении работ подозревается начальник участка "Мостоотряда 29", с которого получена подписка о невыезде", - говорится в сообщении.

Следователи допросили руководителей строительной организации, назначены строительно-техническая экспертиза и исследование материалов конструкции моста.

Как сообщалось, мост около поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе обрушился 5 ноября, два человека погибли, семеро пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обрушение произошло при разборке железобетонных плит проезжей части при демонтаже. Работы проводил Сургутский филиал "Мостострой-11" - Территориальная фирма "Мостоотряд-29".