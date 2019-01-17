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17.01.19 12:13
Нарушение правил безопасности при работах могло привести к обрушению моста и гибели людей в ХМАО
"В нарушении правил безопасности при ведении работ подозревается начальник участка "Мостоотряда 29", с которого получена подписка о невыезде", - говорится в сообщении.
Следователи допросили руководителей строительной организации, назначены строительно-техническая экспертиза и исследование материалов конструкции моста.
Как сообщалось, мост около поселка Каркатеевы в Нефтеюганском районе обрушился 5 ноября, два человека погибли, семеро пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обрушение произошло при разборке железобетонных плит проезжей части при демонтаже. Работы проводил Сургутский филиал "Мостострой-11" - Территориальная фирма "Мостоотряд-29".
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