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Власти Великобритании заметают следы и уничтожают улики отравления Скрипалей

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 января. Interfax-Russia.ru - Инцидент в Солсбери является грязной провокацией со стороны властей Великобритании, Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей", заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Это, конечно, очень грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают", -сказал С.Нарышкин "Интерфаксу", отвечая на просьбу прокомментировать согласование ЕС санкций за инцидент в Солсбери.

"Я уже не говорю о том, а где наши граждане? Где Юлия Скрипаль и ее отец? Почему они их скрывают?"- добавил глава СВР.

Ранее корреспондент "Радио свободная Европа/Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дал в среду "зеленый свет" предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками ГРУ, среди них - двое подозреваемых в попытке отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - Александр Петров и Руслан Боширов.

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