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Дума выступила против возвращения в ПАСЕ и выплаты Россией взноса в СЕ

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
17 января. Interfax-Russia.ru - Госдума выступила против возвращения к работе в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления выплаты Россией взноса в СЕ в условиях продолжающегося нарушения прав национальной делегации РФ.

"Сегодня никаких существенных подвижек в позиции Ассамблеи нет. В этой ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов Российской Федерации в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной Думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году", - говорится в заявлении "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы", принятом на заседании в четверг при поддержке всех четырех фракций Госдумы.

Депутаты объяснили, что они приняли такое решение в связи с тем, что в позиции ПАСЕ ничего не изменилось с тех пор, как она "грубо нарушила права Российской Федерации как члена Совета Европы (СЕ), лишив ее парламентскую делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов Ассамблеи, быть докладчиками, принимать участие в делегациях ПАСЕ по наблюдению за выборами, представлять Ассамблею как в органах СЕ, так и вне Организации".

Госдума обратила внимание на то, что в "результате затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама Парламентская Ассамблея, нарушая основы парламентаризма, оказалась в глубоком системном кризисе".

Ввиду сложившейся ситуации, в частности, более половины состава судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) были избраны ПАСЕ без участия российских представителей, что "ставит под вопрос легитимность решений ЕСПЧ в отношении России", - подчеркивается в документе.

Аналогичная ситуация, отмечается в нем, "имеет место и в отношении института Верховного комиссара СЕ по правам человека, в выборах которого российская делегация в Ассамблее также не участвовала".

Госдума заявила, что "лишение голоса российской делегации, которая состоит из всенародно избранных представителей, является ограничением прав граждан нашей страны, гарантированных Уставом Совета Европы".

Как указывается в заявлении, депутаты Госдумы делали все возможное для поиска решений по выходу из сложившейся ситуации, поддерживался постоянный диалог с руководством ПАСЕ и лидерами ее политических групп, вносились конкретные предложения по корректировке Регламента Ассамблеи для исключения возможности пересмотра полномочий национальных делегаций.

"Российская сторона открыто высказывала свою позицию, в том числе принимались соответствующие заявления Государственной Думы", - напоминают в парламенте.

"Мы не требуем для себя каких-либо преференций, а действуем в интересах обеспечения равных прав парламентариев всех стран представлять интересы своих избирателей", - уточняют депутаты.

Они в очередной раз высказались за необходимость привести Регламент ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы, в котором гарантированы равные права всех сорока семи стран-участниц Организации.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в Регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Как сообщалось 9 января, в Госдуму поступило письмо генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого с предложением сформировать делегацию РФ для участия в работе Ассамблеи в этом году.

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