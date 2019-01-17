"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы

17.01.19 13:09

© РИА Новости. Максим Блинов

17 января. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" отменяет в четверг, 17 января, 13 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево", сообщается на сайте перевозчика.

В частности, отменяются вылеты в Мурманск, Архангельск, Казань, Анапу, Софию, Лион, Анталью, Вену, Осло.

Решение принято "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево", указывает перевозчик.

По этой же причине "Аэрофлот" меняет расписание нескольких рейсов из/в "Шереметьево" в пятницу, 18 января. Среди них - рейсы из Оренбурга, Ижевска, в Хельсинки и Копенгаген.

"Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.