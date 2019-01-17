Калужане в прошлом году называли детей Сепфора, Олигея, Вольга, Васонофий, Гавриил и Елисей

17.01.19 13:26

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 января. Interfax-Russia.ru - В Калужской области за 2018 год зарегистрировано 10,470 тысяч новорожденных, что на 5,7% меньше, чем в 2017 году, когда свидетельства о рождении получили 11,101 тысяч малышей, сообщила "Интерфаксу" начальник областного управления ЗАГС Ольга Сидорова.

"Снижение рождаемости - общая проблема для страны. Детей в основном рожает поколение 1990-х, когда был спад рождаемости. Самая низкая в области зафиксирована в 2000 году, после этого начался подъем", - объяснила снижение количества малышей О.Сидорова.

Самыми необычными именами для девочек, которые давали им калужские родители, стали: Сепфора, Богдана, Вольга, Олигея, Дея, Изольда, Амалия-Патриция-Любовь, Алексия, Любава, Марфа, Златослава, Аврора.

Необычные имена мальчиков: Лука-Ян, Гавриил, Варсонофий, Добрыня, Доромир, Тихомир, Златояр, Елисей.