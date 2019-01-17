Шесть человек попали в больницу с отравлением угарным газом на Ставрополье, один из них погиб

17.01.19 13:31

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 января. Interfax-Russia.ru - Шесть человек, в том числе ребенок, госпитализированы с признаками отравления угарным газом в пос. Горячеводский в Пятигорске (Ставропольский край), одна женщина скончалась.

"Ночью к нам поступили пять человек в возрасте от 27 до 78 лет. Четверо находятся в терапевтическом отделении, один в реанимации", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в центральной городской больнице N2.

Собеседник агентства добавил, что еще пострадал ребенок, он находится в реанимации ЦГБ 1.

По данным сотрудника больницы, пострадавшие проживают в частном доме в пос. Горячеводский.

Между тем в реанимационном отделении детской горбольницы агентству сообщили, что ночью к ним поступил пострадавший от отравления газом годовалый ребенок.

"Ему была оказана необходимая помощь, родители от дальнейшей госпитализации отказались и забрали ребенка сегодня утром", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ставрополь" агентству сообщили, что из шести пострадавших от отравления угарным газом один человек скончался.

"Причина отравления газом - самовольное вмешательство в работу газовой колонки. Дело в том, что хозяин домовладения при ремонте снял дымоотвод с газовой колонки, газ скапливался в помещении какое-то время и, в итоге, произошло отравление шести человек, одна пострадавшая скончалась, пятеро в больнице", - пояснил сотрудник пресс-службы АО.

В пресс-службе горадминистрации агентству сообщили, что от угарного газа погибла женщина 1980 года рождения, которая приехала в Пятигорск из Волгограда.

"Были госпитализированы бабушка, дедушка и 34-летний мужчина, у них одна фамилия, а также женщина со своим ребенком", - добавил представитель пресс-службы.

По данным газовой компании, отравление произошло ранним утром в четверг.