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17.01.19 13:31
Шесть человек попали в больницу с отравлением угарным газом на Ставрополье, один из них погиб
"Ночью к нам поступили пять человек в возрасте от 27 до 78 лет. Четверо находятся в терапевтическом отделении, один в реанимации", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в центральной городской больнице N2.
Собеседник агентства добавил, что еще пострадал ребенок, он находится в реанимации ЦГБ 1.
По данным сотрудника больницы, пострадавшие проживают в частном доме в пос. Горячеводский.
Между тем в реанимационном отделении детской горбольницы агентству сообщили, что ночью к ним поступил пострадавший от отравления газом годовалый ребенок.
"Ему была оказана необходимая помощь, родители от дальнейшей госпитализации отказались и забрали ребенка сегодня утром", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе АО "Газпром газораспределение Ставрополь" агентству сообщили, что из шести пострадавших от отравления угарным газом один человек скончался.
"Причина отравления газом - самовольное вмешательство в работу газовой колонки. Дело в том, что хозяин домовладения при ремонте снял дымоотвод с газовой колонки, газ скапливался в помещении какое-то время и, в итоге, произошло отравление шести человек, одна пострадавшая скончалась, пятеро в больнице", - пояснил сотрудник пресс-службы АО.
В пресс-службе горадминистрации агентству сообщили, что от угарного газа погибла женщина 1980 года рождения, которая приехала в Пятигорск из Волгограда.
"Были госпитализированы бабушка, дедушка и 34-летний мужчина, у них одна фамилия, а также женщина со своим ребенком", - добавил представитель пресс-службы.
По данным газовой компании, отравление произошло ранним утром в четверг.
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