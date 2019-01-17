Инфляция в Крыму в декабре составила 0,7%, за весь 2018г - 5,5%

17.01.19 13:42

© РИА Новости. Антон Денисов

17 января. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены в республике Крым в декабре выросли на 0,7%, за весь 2018 год - на 5,5%, сообщается на сайте Крымстата.

Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяцев выросли в регионе на 1,2% (рост за 2018 год - на 6,7%), на непродовольственные - на 0,3% (рост на 3,6%), услуги подорожали на 0,1% (рост на 5,3%).

Крымстат сообщает также, что в находящемся на Крымском полуострове городе федерального значения Севастополе инфляция в декабре составила 1,2%, за весь прошлый год - 5,1%.

При этом цены на продовольственные товары в последний месяц прошедшего года выросли в городе на 2,2% (рост за 2018 год - на 5,7%), на непродовольственные - на 0,2% (рост на 4%), услуги подорожали на 0,2% (рост на 5,2%).