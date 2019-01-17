Сорок человек, включая двух женщин, претендуют на пост мэра Махачкалы

17.01.19 13:53

© РИА Новости. Томас Тхайцук

17 января. Interfax-Russia.ru - Десятки человек подали документы для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы (Дагестан), сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель конкурсной комиссии в четверг.

"Сорок человек, в том числе две женщины, подали документы для участия в конкурсе по отбору руководителя города Махачкалы. Прием документов закончился. Возраст кандидатов - от 25 до 65 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди претендентов глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, а также депутаты Госдумы Гаджимурад Омаров и Назим Эмиргамзаев, ранее претендовавший на должность главы Оренбурга.

"Перед тем как представить не менее двух кандидатов со своими программами развития города на рассмотрение городского собрания, все пройдут несколько этапов проверки документов. На третьем этапе 22 января пройдет собеседование, где будут отобраны именно те кандидатуры, которых в итоге представят горсобранию", - сказал представитель конкурсной комиссии.

Как сообщалось, кресло мэра Махачкалы освободилось в декабре 2018 года, когда депутаты городского собрания приняли решение о снятии этой должности Мусы Мусаева, приговоренного к четырем годам колонии за превышение полномочий.