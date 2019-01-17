За полцены: в России стартовали продажи субсидируемых авиабилетов
  
Не нашли причин: Россия пока не планирует возвращаться к работе в ПАСЕ
   
Сложный вопрос: Кремль ожидает непростых переговоров с Японией
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
17.01.19 13:53

Сорок человек, включая двух женщин, претендуют на пост мэра Махачкалы

© РИА Новости. Томас Тхайцук
17 января. Interfax-Russia.ru - Десятки человек подали документы для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы (Дагестан), сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель конкурсной комиссии в четверг.

"Сорок человек, в том числе две женщины, подали документы для участия в конкурсе по отбору руководителя города Махачкалы. Прием документов закончился. Возраст кандидатов - от 25 до 65 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди претендентов глава управы Басманного района Москвы Салман Дадаев, а также депутаты Госдумы Гаджимурад Омаров и Назим Эмиргамзаев, ранее претендовавший на должность главы Оренбурга.

"Перед тем как представить не менее двух кандидатов со своими программами развития города на рассмотрение городского собрания, все пройдут несколько этапов проверки документов. На третьем этапе 22 января пройдет собеседование, где будут отобраны именно те кандидатуры, которых в итоге представят горсобранию", - сказал представитель конкурсной комиссии.

Как сообщалось, кресло мэра Махачкалы освободилось в декабре 2018 года, когда депутаты городского собрания приняли решение о снятии этой должности Мусы Мусаева, приговоренного к четырем годам колонии за превышение полномочий.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.19 15:12
Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы
.
  17.01.19 14:27
Москва готова к крещенским купаниям - мэрия
.
  17.01.19 13:09
"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы
.
  17.01.19 11:16
"Шереметьево" вошел в топ-10 крупнейших аэропортов Европы 2018 года
.
  17.01.19 11:05
Небольшой снег и минус 5 ожидается на Крещение в Москве
.
  16.01.19 15:46
Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках
.
  16.01.19 12:55
Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям
.
  16.01.19 11:46
Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом фонде началась в Москве
.
  16.01.19 11:32
Экс-главы Минэкономразвития Улюкаев содержится в колонии на общих условиях
.
  15.01.19 16:13
Задержанные в Крыму украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля 2019 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket