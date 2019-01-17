Не нашли причин: Россия пока не планирует возвращаться к работе в ПАСЕ
  
Встреча не удалась: переговоры по ДРСМД разочаровали Москву и Вашингтон
   
За полцены: в России стартовали продажи субсидируемых авиабилетов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
17.01.19 14:04

Турпоток в Крым увеличится после открытия железнодорожного сообщения

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
17 января. Interfax-Russia.ru - Туроператоры рассчитывают на увеличение турпотока в Крым за счет открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, запланированного на декабрь 2019 года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Запуск прямого железнодорожного сообщения с полуостровом позволит Крыму нарастить объемы турпотока из континентальной России с учетом того, что билеты на поезд будут стоить дешевле, чем билет до Сочи и авиаперелет", - рассказали в ассоциации.

По мнению АТОР, если стоимость проезда, например, на маршруте Москва - Симферополь, будет составлять 50-60% от стоимости авиаперелета, а проезд из Москвы по железной дороге будет, как ранее, занимать 24-28 часов, то доля железнодорожных туристов составит не менее 30% всего турпотока на полуостров.

В то же время, как подчеркнули в ассоциации, не стоит рассчитывать на низкую стоимость железнодорожных билетов в Крым. "Туроператоры считают, что цены на поезда до Крыма будут сопоставимы со стоимостью проезда по железной дороге из Москвы до Анапы, а именно 3,8-5 тыс. рублей в одну сторону в купе", - добавили в АТОР.

Некоторые туроператоры отмечают, что турпоток в Крым не вырастет, а лишь перераспределится. "Полуостров временно достиг своего максимума турпотока, и на некоторое время его рост приостановится. Для перевозчиков это означает, что рост пассажиропотока по железной дороге уменьшит прибытия на автомобилях по Крымскому мосту и через аэропорт Симферополь", - пояснили в ассоциации.

По данным АТОР, после открытия железнодорожного сообщения поезда будут следовать по маршрутам Москва - Симферополь, Москва - Севастополь, Москва - Евпатория, Москва - Феодосия, Санкт-Петербург - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь, Брянск - Симферополь, Кисловодск - Симферополь. По прогнозам ФГУП "Крымская железная дорога", пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году - 4,1 млн человек.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.19 15:12
Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы
.
  17.01.19 14:27
Москва готова к крещенским купаниям - мэрия
.
  17.01.19 13:09
"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы
.
  17.01.19 11:16
"Шереметьево" вошел в топ-10 крупнейших аэропортов Европы 2018 года
.
  17.01.19 11:05
Небольшой снег и минус 5 ожидается на Крещение в Москве
.
  16.01.19 15:46
Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках
.
  16.01.19 12:55
Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям
.
  16.01.19 11:46
Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом фонде началась в Москве
.
  16.01.19 11:32
Экс-главы Минэкономразвития Улюкаев содержится в колонии на общих условиях
.
  15.01.19 16:13
Задержанные в Крыму украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля 2019 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket