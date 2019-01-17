Турпоток в Крым увеличится после открытия железнодорожного сообщения

17.01.19 14:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 января. Interfax-Russia.ru - Туроператоры рассчитывают на увеличение турпотока в Крым за счет открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, запланированного на декабрь 2019 года, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Запуск прямого железнодорожного сообщения с полуостровом позволит Крыму нарастить объемы турпотока из континентальной России с учетом того, что билеты на поезд будут стоить дешевле, чем билет до Сочи и авиаперелет", - рассказали в ассоциации.

По мнению АТОР, если стоимость проезда, например, на маршруте Москва - Симферополь, будет составлять 50-60% от стоимости авиаперелета, а проезд из Москвы по железной дороге будет, как ранее, занимать 24-28 часов, то доля железнодорожных туристов составит не менее 30% всего турпотока на полуостров.

В то же время, как подчеркнули в ассоциации, не стоит рассчитывать на низкую стоимость железнодорожных билетов в Крым. "Туроператоры считают, что цены на поезда до Крыма будут сопоставимы со стоимостью проезда по железной дороге из Москвы до Анапы, а именно 3,8-5 тыс. рублей в одну сторону в купе", - добавили в АТОР.

Некоторые туроператоры отмечают, что турпоток в Крым не вырастет, а лишь перераспределится. "Полуостров временно достиг своего максимума турпотока, и на некоторое время его рост приостановится. Для перевозчиков это означает, что рост пассажиропотока по железной дороге уменьшит прибытия на автомобилях по Крымскому мосту и через аэропорт Симферополь", - пояснили в ассоциации.

По данным АТОР, после открытия железнодорожного сообщения поезда будут следовать по маршрутам Москва - Симферополь, Москва - Севастополь, Москва - Евпатория, Москва - Феодосия, Санкт-Петербург - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь, Брянск - Симферополь, Кисловодск - Симферополь. По прогнозам ФГУП "Крымская железная дорога", пассажиропоток железнодорожным транспортом в Крым в 2020 году составит 2,6 млн пассажиров в год, а к 2025 году - 4,1 млн человек.