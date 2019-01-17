Москва готова к крещенским купаниям - мэрия

17.01.19 14:27

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 января. Interfax-Russia.ru - Для крещенских купаний в Москве подготовлены 59 мест, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Купели и майны оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением. В ночное время будут работать полевые кухни", - сказал П.Бирюков журналистам в четверг.

"Накануне обряда сотрудники МЧС проверят безопасность льда водоемов", - пояснил он.

По информации заммэра, в православные храмы и церкви, которые исторически не имеют водопровода, сотрудники "Мосводоканала" доставят цистерны с водой - для заполнения емкостей и купелей. Традиционно в новой Москве у трех мест купания будут установлены мобильные банные модули.

П.Бирюков напомнил, что крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Безопасность и комфорт обеспечат сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции, спасательных и медицинских служб.

Список мест организованных крещенских купаний на территории Москвы опубликован на портале mos.ru.