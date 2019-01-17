Пермский Минздрав сообщил о 14 пострадавших в результате пожара в офисном центре в Перми

17.01.19 14:16

© РИА Новости. Варвара Гертье

17 января. Interfax-Russia.ru - Четырнадцать человек пострадали в результате возгорания в офисном центре в Перми, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"14 пострадавших, из них шесть госпитализированы", - сказал представитель министерства.

По словам собеседника агентства, остальные пострадавшие отказались от госпитализации либо им была оказана помощь на месте.

"У пострадавших состояние ближе к легкому, отправление продуктами горения. Беременная женщина (на девятом месяце беременности) в сознании госпитализирована в родовое отделение больницы", - отметил он.

Пожар в офисном центре по улице Монастырская 12А произошел днем в четверг. Спасатели эвакуировали 14 человек с третьего и четвертого этажа.

По данным справочника 2ГИС, в здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.