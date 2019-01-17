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17.01.19 14:38

Европейскую часть России ожидает зимняя погода в феврале и марте

© РИА Новости. Алексей Курбатов
17 января. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что по текущим расчетам температурный режим на европейской территории России будет около нормы, особого тепла ждать не стоит.

"В этом году мы прогнозируем, что очень теплого февраля и марта не ожидается - погода будет вполне зимней, но изменчивой. Это характерная черта: при глобальном потеплении увеличивается вариабельность погодных характеристик", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

По его словам, остаток зимы - март в метеорологи считают зимним месяцем - "суперхолодным" не будет, а температурный фон ожидается около нормы. В феврале будут периоды морозов с температурой до -15...-20, однако возможны и периоды теплой погоды и даже оттепели.

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