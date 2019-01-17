ЧФ возобновил активное использование пункта базирования Новоозерное на западном берегу Крыма

17.01.19 15:01

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 января. Interfax-Russia.ru - Подразделения инженерных войск Черноморского флота (ЧФ) провели учения по обеспечению жизнедеятельности сил флота в пункте базирования Новоозерное на западном берегу Крыма в заливе Донузлав, сообщили в четверг в пресс-службе ЧФ.

"Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота провели комплексные учения по инженерному обеспечению пункта базирования сил флота Новоозерное", - говорится в сообщении.

В советский период пункт базирования Новоозерное был вторым по значимости местом базирования кораблей ЧФ после Севастополя. После распада СССР там действовала Южная военно-морская база ВМС ВСУ Украины.

В ходе событий в марте 2014 года, связанных с возвращением Крыма под юрисдикцию России, на выходе из Донузлава был затоплен списанный большой противолодочный корабль "Очаков" ЧФ с тем, чтобы обеспечить установление контроля над украинскими кораблями, находившимися в заливе. В сентябре 2014г. сообщалось о подъеме "Очакова".

По данным пресс-службы ЧФ, "личный состав полка отработал действия по специальной маскировке причалов для дезориентации условного противника, а также по применению передвижных электростанций АД-100 на базе автомобилей "Урал" и КАМАЗ для восстановления электропитания на стоящих у причала кораблях и судах обеспечения после условного повреждения причального фронта".

В соответствии с планом учений военнослужащие осуществили переправу техники и военнослужащих инженерного полка через залив Донузлав с использованием плавающих транспортеров ПТС.