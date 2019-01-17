Кубань в 2019 году благоустроит 100 объектов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

17.01.19 15:55

© РИА Новости. Алексей Дружинин

17 января. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в 2019 году за счет дополнительной поддержки из федерального бюджета планирует выделить 1,8 млрд рублей на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил журналистам в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" на Кубани увеличено до 1,8 млрд рублей. Такое внимание к нашему краю со стороны правительства очень ценно. На это влияет, в том числе, и наличие освещенных улиц, комфортных дворовых территорий, ухоженных скверов и парков", - сказал В.Кондратьев.

При этом он напомнил, что в регионе в общей сложности проживает более 5,5 млн человек, а поток туристов в край непрерывно растет - в 2018 году Кубань посетили рекордные 17 млн человек.

На выделяемые в 2019 году средства в Краснодарском крае планируется благоустроить около 100 объектов. Так, в краевой столице проведут комплексную реконструкцию четырех зеленых зон - скверов Фестивальный, Садовый, Студенческий и Пограничников. В Белореченске обновят Парк Победы, а в Апшеронске начнется реконструкция центрального Парка культуры и отдыха.

"Все объекты выбрали сами кубанцы, их непосредственное участие - важнейшая составляющая федерального проекта. Благодаря их выбору и активной позиции в прошлом году, например, мы привели в порядок Центральный парк в Крымске, где не было реконструкции почти 60 лет, а в Краснодаре с нуля построена аллея в честь 80-летия Краснодарского края", - подчеркнул В.Кондратьев.

В пресс-службе администрации края агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в 2018 году на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Краснодарском крае было направлено 1,5 млрд рублей. Из выделяемых в 2019 году 1,8 млрд рублей объем софинансирования из краевого бюджета составит 100 млн рублей.