Сахалинские пограничники опровергают заявления МИД Японии о задержании японских рыболовных шхун у Курил

17.01.19 16:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 января. Interfax-Russia.ru - Пограничное управления ФСБ РФ по Сахалинской области официально опровергло информацию МИД Японии о том, что у Курильских островов 7 января были задержаны японские рыболовные шхуны.

"Из пяти японских судов, осуществлявших промысел в рассматриваемом районе 7 января 2019 года только шхуна "N18 Касуга Мару" имела нарушения. (...) Все необходимые процессуальные действия осуществлены в море без принятия мер по задержанию рыболовной шхуны и ее доставления в порт РФ", - сообщает региональное погранведомство.

В частности, отмечается, что у капитана японского судна отсутствовало Свидетельство на промысел, "предоставляющее в данном случае право на осуществление судном промысловой деятельности".

Это, по заявлению сахалинских пограничников, нарушает положение п. 4 "Меморандума о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ".

Отмечается, что разбирательство проходило в двух милях севернее мыса Ивановский в Кунаширском проливе (территориальное море РФ).

"В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований или условий лицензии на деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ).

Как ранее сообщалось в японских СМИ, МИД Японии заявил протест в связи с тем, что 7 января пограничная служба ФСБ РФ в районе Южных Курил задержала два японских суда и сопроводила их в порт Южно-Курильска для разбирательства из-за отсутствия у рыбаков некоторых разрешительных документов.