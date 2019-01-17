Из-за пожара в типографии в Санкт-Петербурге из здания эвакуировали 30 человек

17.01.19 16:57

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

17 января. Interfax-Russia.ru - Несколько человек госпитализированы в результате пожара в типографии в Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу"в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате технологического пожара на втором и третьем этаже АО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" есть пострадавшие. Они доставлены в лечебные учреждения", - сказали в пресс-службе.

Всего из горящего здания эвакуированы более 30 человек.

В горящем здании рухнули перекрытия.

"Пожар охватил площадь в 100 кв. м. с последующим обрушением перекрытий между 2 и 3 этажами на площади 60 кв м", - сказали в пресс-службе.