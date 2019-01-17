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17.01.19 17:01
Неизвестные открыли огонь по энергетикам, отключавшим самовольно подключенные объекты в Екатеринбурге
Инцидент произошел в четверг в микрорайоне Сортировочный, когда электромонтеры в сопровождении охранников отключали от электросетей промбазу. В этот момент к ним подъехали двое неизвестных и потребовали восстановить электроснабжение, на что получили отказ.
В пресс-релизе отмечается, что в результате началась перепалка, в ходе которой один из нападавших ударил охранника по лицу, а второй достал травматический пистолет и четыре раза выстрелил в другого охранника. Нападавшие скрылись, пострадавший госпитализирован.
Как говорится в сообщении официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидентом уже занимается полиция.
"Сыщики уголовного розыска выясняют, могли ли иметь к этому ЧП отношение сотрудники предприятий, расположенных на территории базы, которые имеют долги за электроэнергию", - уточнил В.Горелых.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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