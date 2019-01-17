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Около 200 млрд рублей выделят Красноярску и Норильску на решение экологических проблем

© РИА Новости. Виталий Аньков
17 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для Красноярска и Норильска (Красноярский край), сообщает пресс-служба краевого Минэкологии.

Согласно подписанным заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым документам, на решение экологических проблем двух городов будет направлено около 200 млрд рублей. В эту сумму входят средства, которые будут выделены из федерального и краевого бюджетов, а также инвестиции частных компаний, пояснили в министерстве.

"Общий объем финансирования реализации плана в Красноярске составит 68,69 млрд рублей. Из них почти 20 млрд заложено на мероприятия по снижению выбросов от транспорта. Будет построено железнодорожное кольцо вокруг Красноярска, обновлен автобусный парк, откорректирована проектно-сметная документация на строительство метрополитена", - говорится в сообщении.

Кроме того, затраты на модернизацию промышленных предприятий составят 1,7 млрд рублей. Из них 46,5 млрд рублей уйдет на снижение выбросов от предприятий теплоэнергетики и частного сектора.

Также комплексный план предполагает снос аварийных домов с печным отоплением. Будет проведена работа по замещению 35 малоэффективных угольных котельных, усовершенствована система мониторинга состояния атмосферного воздуха, регионального эконадзора, создан лесопарковый зеленый пояс вокруг краевого центра.

К 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в Красноярске планируется уменьшить на 22,33% (на 42,58 тысяч тонн), в Норильске - на 75% (на 1,3 млн тонн).

"В Норильске на экологическое оздоровление атмосферного воздуха направят 123,44 млрд рублей. Основным мероприятием станет реализация "серного проекта" Заполярным филиалом ПАО ГМК "Норильский никель". Также будет выстроена работа по модернизации сети мониторинга качества атмосферного воздуха, озеленению и благоустройству территории", - сказано в сообщении.

Согласно указу президента России, Красноярск и Норильск участвуют в федеральном проекте "Чистый воздух", рассчитанном до 2024 года.

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