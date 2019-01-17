Пожарным удалось локализовать возгорание в петербургской типографии

17.01.19 17:31

© РИА Новости. Варвара Гертье

17 января. Interfax-Russia.ru - Пожар в типографии в Санкт-Петербурге локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Технологический пожар на 2 и 3 этаже в 4-этажном здании ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" локализован на площади 100 кв. м", - сказали в ведомстве.

Проводятся поисково-спасательные работы, добавили там.

Ранее в четверг в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что на пожаре в типографии в Санкт-Петербурге пострадали три человека и один погиб.

"Пожар охватил площадь в 100 кв. м. с последующим обрушением перекрытий между 2 и 3 этажами на площади 60 кв м", - сообщили ранее в пресс-службе.