Два инвестора уже готовы стать резидентами ТОР "Бурятия"

18.01.19 06:17

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 января. Interfax-Russia.ru - Два инвестора уже готовы претендовать на будущий статус резидента создаваемой территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия", сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в ходе рабочей встречи с министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром Козловым.

"Правительство Бурятии работает над тем, чтобы воспользоваться всеми открывающимися возможностями в связи с переходом в ДФО (Дальневосточный федеральный округ - ИФ). Появление ТОРа станет одним из драйверов социально-экономического развития республики. Получение всех преференций данного механизма поддержки инвестпроектов позволит быстрее их реализовать и получить отдачу. В рамках ТОРа мы намерены создать на территории Бурятии транспортно-логистический комплекс и сельскохозяйственные проекты", - приводит слова А.Цыденова пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время идет формирование пула инвесторов, заинтересованных в реализации своих проектов в рамках территории опережающего развития в Бурятии.

До 25 января регион предоставит в Минвостокразвития заявки инвесторов, обосновывающие решения по формированию в республике территорий опережающего развития.

Предложения будут рассмотрены на подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке 15 февраля.