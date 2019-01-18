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18.01.19 06:40

Временный пункт пропуска построят к открытию моста Благовещенск - Хэйхэ

© РИА Новости. Григорий Сысоев
18 января. Interfax-Russia.ru - Строительство пункта пропуска в районе международного моста Благовещенск - Хэйхэ (КНР) через реку Амур потребует более 1,5 млрд руб., до момента его ввода в эксплуатацию приято решение строить временный пункт пропуска, чтобы синхронизировать начало работы с открытием мостового перехода, сообщил журналистам глава Минвостока Александр Козлов.

"Мы сейчас находимся в стадии выхода из проектной экспертизы. Принято решение об открытии финансирования в текущем году на строительство постоянного пункта пропуска, но чтобы построить качественный и современный пункт пропуска, нужен не один месяц. Поэтому мы приняли решение соблюсти синхронность и построить временный пункт пропуска, чтобы обеспечить прохождение грузового транспорта", - сказал А.Козлов.

По словам министра, параллельно будет идти строительство постоянного пункта пропуска, на возведение которого выделено более 1,5 млрд руб.

В пятницу на строительной площадке прошло расширенное совещание с участием Минвостока, Росгранстроя, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других заинтересованных служб. На совещании обсуждались сроки начала строительства временного пункта пропуска, а также суммы дополнительных затрат. Предполагается, что это будут модульные конструкции, на подобие тех, которые использовались при возведении аналогичного объекта в Крыму.

"По плану мост будет построен в конце 2019 года и введен в эксплуатацию весной 2020. Мы понимаем, что постоянный пункт пропуска будет запущен летом (2020 года - ИФ), поэтому, чтобы мост начал работать сразу, нужен временный пункт пропуска", - отметил губернатор.

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