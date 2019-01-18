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18.01.19 06:51
Более 4 тыс. человек спасено в Сибири в 2018 году в различных ЧС
"Можно сделать вывод, что они показали свою устойчивую работу, самостоятельность, состоятельность, профпригодность и выучку. При чрезвычайных ситуациях спасено свыше 4 тыс. человек", - заявил замминистра на сборе с руководителями территориальных подсистем РСЧС Сибирского федерального округа (СФО) в Новосибирске в пятницу.
По его словам, основными причинами кризисных ситуаций (в 2018 году - ИФ) стали нарушение правил эксплуатации воздушных судов, нарушение правил дорожного движения, резкое повышение или понижение температуры воздуха, высокая степень износа объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Сибири
П.Барышев также отметил, что благодаря совместной работе с субъектами РФ округа удалось сократить время реагирования пожарно-спасательных и других подразделений. В регионах округа в 2018 году проведено более 11 тыс. плановых и 19 тыс. внеплановых проверок пожарной безопасности, выявлено в общей сложности около 100 тыс. нарушений.
"Процент выполнения предписаний органов пожарного надзора согласно установленным срокам по результатам проверок составляет 95%", - сказал он.
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