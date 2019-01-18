Туман в Барнауле стал причиной задержки вылета самолетов

18.01.19 07:29

© РИА Новости. Антон Денисов

18 января. Interfax-Russia.ru - Из-за тумана в Алтайском крае аэропорту им. Германа Титова в Барнауле пришлось задержать отправление рейсов в Москву, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в справочной службе авиапредприятия.

По словам собеседника агентства, из-за плохой видимости, обусловленной туманом, задерживается отправление рейсов в Москву. Планируется, что оба рейса вылетят в 14:05 и 14:50 местного времени при стабилизации погодных условий.

Также не прибыли в Барнаул и рейсы из аэропорта Шереметьево Москвы: аэропорт сможет принято самолеты лишь во второй половине дня.