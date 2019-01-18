По рыночной цене: более 1 млрд рублей уйдет на расселение пострадавшего дома в Магнитогорске
  
Сложный вопрос: Кремль ожидает непростых переговоров с Японией
   
Жизнь за деньги: пираты требуют выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.01.19 07:31

Заповедник "Медвежьи острова" создадут в Якутии для сохранения белого медведя

© РИА Новости. Александр Кряжев
18 января. Interfax-Russia.ru - Создание государственного природного заповедника "Медвежьи острова" для защиты популяции белого медведя запланировано в 2020 году, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в Минэкологии Якутии.

"Заповедник планируется создать путем преобразования республиканского государственного заказника "Медвежьи острова" (Нижнеколымский район Якутии) и охватить архипелаг Медвежьи острова, расположенный в Восточно-Сибирском море и состоящий из шести островов - Крестовский, Леонтьева, Пушкарева, Андреева, Лысова и Четырехстолбовой", - сообщили в министерстве.

Создание заповедника обусловлено изменением статуса существующего природного госзаказника до федерального уровня для повышения эффективности мер сохранения мест воспроизводства белого медведя - уникального вида арктической фауны, находящегося под охраной федерального законодательства и занесенного в Красную книгу России.

"С 2007 года сотрудники Минэкологии Якутии ведут плановый мониторинг на территории заказника "Медвежьи острова" в весенний период и отмечается, что острова являются благоприятным местом для создания родовых берлог, в которые белые медведицы ежегодно выводят потомство. Установлено, что за период наблюдений с 2007 по 2018 года на архипелаге родилось не менее 149 медвежат. Таким образом, Медвежьи острова являются одним из основных мест воспроизводства белого медведя в Якутии", - отмечают в министерстве.

Относительная близость архипелага от материка представляет доступность для человека - единственного реального фактора угрозы для благоприятного существования вида. С целью обеспечения достаточных средств и сил, чтобы осуществлять круглогодичную охрану государство берет на себя обязанность по сохранению местообитания белого медведя в Восточно-Сибирском море путем создания федерального заповедника.

С 2008 года WWF России подключил Якутию к проекту "Медвежий патруль" по мониторингу и охране белого медведя - своеобразного биоиндикатора состояния природной среды Арктики. Основные работы по этому проекту ведутся в Нижнеколымском районе. Таким образом WWF России, как непосредственно заинтересованное лицо во всестороннем развитии проекта, принимает активное участие в финансировании и разработке документации для создания заповедника.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.19 15:12
Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы
.
  17.01.19 14:27
Москва готова к крещенским купаниям - мэрия
.
  17.01.19 13:09
"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы
.
  17.01.19 11:16
"Шереметьево" вошел в топ-10 крупнейших аэропортов Европы 2018 года
.
  17.01.19 11:05
Небольшой снег и минус 5 ожидается на Крещение в Москве
.
  16.01.19 15:46
Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках
.
  16.01.19 12:55
Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям
.
  16.01.19 11:46
Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом фонде началась в Москве
.
  16.01.19 11:32
Экс-главы Минэкономразвития Улюкаев содержится в колонии на общих условиях
.
  15.01.19 16:13
Задержанные в Крыму украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля 2019 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket