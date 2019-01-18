Заповедник "Медвежьи острова" создадут в Якутии для сохранения белого медведя

18.01.19 07:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 января. Interfax-Russia.ru - Создание государственного природного заповедника "Медвежьи острова" для защиты популяции белого медведя запланировано в 2020 году, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в Минэкологии Якутии.

"Заповедник планируется создать путем преобразования республиканского государственного заказника "Медвежьи острова" (Нижнеколымский район Якутии) и охватить архипелаг Медвежьи острова, расположенный в Восточно-Сибирском море и состоящий из шести островов - Крестовский, Леонтьева, Пушкарева, Андреева, Лысова и Четырехстолбовой", - сообщили в министерстве.

Создание заповедника обусловлено изменением статуса существующего природного госзаказника до федерального уровня для повышения эффективности мер сохранения мест воспроизводства белого медведя - уникального вида арктической фауны, находящегося под охраной федерального законодательства и занесенного в Красную книгу России.

"С 2007 года сотрудники Минэкологии Якутии ведут плановый мониторинг на территории заказника "Медвежьи острова" в весенний период и отмечается, что острова являются благоприятным местом для создания родовых берлог, в которые белые медведицы ежегодно выводят потомство. Установлено, что за период наблюдений с 2007 по 2018 года на архипелаге родилось не менее 149 медвежат. Таким образом, Медвежьи острова являются одним из основных мест воспроизводства белого медведя в Якутии", - отмечают в министерстве.

Относительная близость архипелага от материка представляет доступность для человека - единственного реального фактора угрозы для благоприятного существования вида. С целью обеспечения достаточных средств и сил, чтобы осуществлять круглогодичную охрану государство берет на себя обязанность по сохранению местообитания белого медведя в Восточно-Сибирском море путем создания федерального заповедника.

С 2008 года WWF России подключил Якутию к проекту "Медвежий патруль" по мониторингу и охране белого медведя - своеобразного биоиндикатора состояния природной среды Арктики. Основные работы по этому проекту ведутся в Нижнеколымском районе. Таким образом WWF России, как непосредственно заинтересованное лицо во всестороннем развитии проекта, принимает активное участие в финансировании и разработке документации для создания заповедника.