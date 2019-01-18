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18.01.19 08:21
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
"Ночь на 18 января стала самой теплой в Москве с начала нынешней зимы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что предыдущий максимум температуры был зафиксирован 10 декабря - плюс 1,6 градуса.
Синоптики не исключают, что утром и днем температура в городе может еще чуть-чуть подрасти, но ночью в регионе местами похолодает до минус 5-6 градусов.
Абсолютный температурный рекорд для 18 января был установлен в Москве в 2007 году и составил плюс 5,1 градуса.
Самым морозным днем нынешней зимы в столице пока остается 17 декабря, когда температура воздуха опустилась почти до минус 16 градусов.
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