Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму

18.01.19 08:21

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 января. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на главной московской метеостанции на ВДНХ к 6:00 пятницы поднялась до плюс 1,9 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"Ночь на 18 января стала самой теплой в Москве с начала нынешней зимы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что предыдущий максимум температуры был зафиксирован 10 декабря - плюс 1,6 градуса.

Синоптики не исключают, что утром и днем температура в городе может еще чуть-чуть подрасти, но ночью в регионе местами похолодает до минус 5-6 градусов.

Абсолютный температурный рекорд для 18 января был установлен в Москве в 2007 году и составил плюс 5,1 градуса.

Самым морозным днем нынешней зимы в столице пока остается 17 декабря, когда температура воздуха опустилась почти до минус 16 градусов.