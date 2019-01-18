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Крещенский сочельник наступил у православных верующих

© РИА Новости. Антон Денисов
18 января. Interfax-Russia.ru - В пятницу у православных верующих наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.

Согласно церковной традиции, этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли "голодной кутьей".

Кроме того, до трапезы необходимо провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

В старину крещенский сочельник был одновременно последним днем святочных гаданий, а поскольку эти гадания - не что иное, как языческая традиция, которую Церковь не одобряет, в канун Богоявления люди стремились снять с себя грех общения с нечистой силой и освободиться от других грехов, накопившихся за время святочных празднеств.

Именно поэтому в крещенский сочельник издавно было принято купаться в проруби.

Считалось, что в крещенскую ночь можно смело загадывать любое желание, поскольку в это время небо как бы открывается, превращаясь во врата, ведущие к Богу.

Накануне Крещения в православных храмах принято освящать воду. В пятницу утром в нижней (Преображенской) церкви храма Христа Спасителя чин великого освящения воды совершит патриарх Кирилл.

В МЧС РФ сообщили, что российские спасатели подготовят по всей стране более 4 тыс. иорданей для крещенских купаний в ночь на 19 января.

"В преддверии значимого события в жизни верующих - праздника Крещения Господня, сотрудники МЧС России проводят проверку толщины льда и подготовку мест оборудования иорданей. Это позволит обеспечить безопасность людей в период крещенских купаний. Всего по стране, по предварительным данным, будет открыто более 4 тыс. 300 оборудованных купальных мест", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что основная задача сотрудников чрезвычайного ведомства и представителей других служб - не допустить происшествий во время светлого праздника Крещения.

"В обеспечении безопасности всего по стране будут задействованы более 56 тысяч человек, в том числе от МЧС России - свыше 11,5 тыс. сотрудников. При этом планируется привлечь во всех регионах более 17 тысяч единиц техники, от МЧС России - свыше 3500 единиц. Кроме того для верующих будут развернуты почти 2900 пунктов обогрева", - отметили в пресс-службе.

"Все желающие безопасно и комфортно встретить праздник Крещения Господне могут ознакомиться со списком оборудованных купелей на сайтах главных управлений МЧС России и на сайтах органов исполнительной власти субъектов",- добавили в МЧС РФ.

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