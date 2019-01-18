Около 60 купелей организуют в Ленобласти на Крещение

18.01.19 08:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты МЧС допустили к использованию в Крещение в Ленинградской области 57 иорданей, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"В настоящее время сотрудники ГИМС МЧС России по Ленинградской области определили список мест проведения крещенских купаний. Планируется работа 57 купелей", - говорится в сообщении.

Обеспечивать безопасность верующих на водоемах Ленинградской области в местах массового купания будут спасатели МЧС, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.

В пресс-службе уточняют, что организация всех купелей согласована с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани. "Купальни прошли обследование специалистов государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ на соблюдение необходимых требований безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Северо-Западного УГМС, 18 января в Ленинградской области ожидается облачная погода, в большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха в течение суток минус 5-10 градусов. В ночь на 19 января в большинстве районов области небольшой снег, температура воздуха минус 8-13 градусов, местами минус 15-20 градусов.

Крещение Господне отмечается православными 19 января и завершает святки. Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.