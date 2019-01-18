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Производство может остановиться на "Абазинском руднике", где работает почти 700 горняков – власти

© РИА Новости. Александр Уткин
18 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Абазинский рудник" (подконтрольно правительству Хакасии), на котором трудятся почти 700 горняков, может остановить производство из-за разногласий с налоговой инспекцией, сообщает правительство республики.

"Налоговая требует наложить арест на счета предприятия, что приведет к необратимой остановке производственного процесса", - говорится в сообщении.

Глава Хакасии Валентин Коновалов провел встречу с директором рудника Александром Жуковым (владеет 40% в уставном капитале компании), на которой стороны обсудили антикризисный план действий.

"Мы готовы сесть за стол переговоров со всеми заинтересованными сторонами и, прежде всего, с налоговой инспекцией", - отметил В.Коновалов, чьи слова приводятся в сообщении.

Ситуация по стабилизации ситуации на руднике останется на контроле главы Хакасии, говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в августе 2018 года "Абазинский рудник" обратился в Арбитражный суд республики Хакасия с иском к Межрайонной инспекции ФНС № 2 по региону. В нем предприятие просило отменить решение инспекции о привлечении его к ответственности за налоговые правонарушения, а также ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения.

Из картотеки арбитражных дел следует, что налоговая приостановила операции по счетам "Абазинского рудника". Вместе с тем, суд вернул руднику заявление, так как стороны изначально не воспользовались возможностью досудебного урегулирования спора.

Кроме того, с сентября по декабрь прошлого года ПАО "МРСК Сибири" направило в суд четыре иска о взыскании долгов с рудника на общую сумму 54,2 млн рублей.

"Абазинский рудник" ведет добычу на Абаканском железорудном месторождении вблизи г. Абаза, разведанные запасы рудника составляют 118,4 млн тонн руды. Ранее его разработкой наряду с Тейским рудником (п.Вершина Теи) занималась "Евразруда", однако в декабре 2013 года рудники были проданы ООО "Руда Хакасии".

В настоящее время владельцами "Абазинского рудника", по данным базы "СПАРК-Интерфакс", являются принадлежащий республике Фонд развития Хакасии (доля в уставном капитале - 60%) и экс-помощнику бывшего главы республики Хакасия Виктора Зимина Александру Жукову (40%). Изначально доля последнего составляла 10%, регионального фонда - 90%.

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