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18.01.19 09:25

Первый километр железной дороги к Крымскому мосту уложен со стороны Керчи

© РИА Новости. Александр Полегенько
18 января. Interax-Russia.ru - Строители уложили со стороны Крымского полуострова первый из 18-ти километров железнодорожного пути на подходе к мосту через Керченский пролив, сообщает в пятницу информационный центр проекта "Крымский мост".

"В наступившем году строители двухпутной дороги приступили к укладке рельсов. Верхнее строение пути формируется на готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта. На сегодня выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей", - говорится в сообщении.

Железнодорожный подход к мосту со стороны Крыма - это двухпутная дорога длиной 18 км. Она свяжет мост через пролив с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Подход включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост, тоннель и пять путепроводов.

На другом берегу, со стороны Тамани, строится 40-километровый двухпутный железнодорожный подход. Он соединит мост с транспортной системой материковой части России через станцию Вышестеблиевская. Верхнее строение пути подхода полностью готово, уточнил инфоцентр. Готовность искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, - от 95 до 100%.

По данным инфоцентра, строительство железнодорожной части моста идет по графику. Установлены все три тысячи свай, готовы опоры - 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров, уложены 11 из 38-ми км рельсов со шпалами.

"Все идет в графике. Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура: и мост, и подходы, - заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. На строительстве ж/д части моста и подхода со стороны Крыма задействованы более 6,5 тыс. инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники", - цитирует инфоцентр председателя совета директоров компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик стройки) Аркадия Ротенберга.

Как сообщалось, Крымский мост протяженностью 19 км стал самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали с 1 октября. Железнодорожную часть объекта, как ожидаются, сдадут в декабре 2019 года. Стоимость моста составляет порядка 228 млрд рублей.

Железнодорожный подход к транспортному переходу со стороны Крыма также строит "Стройгазмонтаж". Стоимость строительства составляет 19,9 млрд рублей.

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