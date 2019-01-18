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18.01.19 09:29
Газовое оборудование проверят в домах Челябинской области до конца марта
Соответствующее поручение главам муниципалитетов озвучил губернатор Борис Дубровский на областном совещании в пятницу.
"Мы приняли решение организовать проверку газового оборудования по всей области, особенно в многоэтажных домах. Прошу вас отнестись к этому неформально, с учетом тех трагедий, которые произошли в Магнитогорске и Шахтах. Трагедия заставила нас еще раз задуматься, что мы должны сделать. Нужно каждому в своей территории максимально снять все риски", - сказал губернатор.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, погибли 39 человек.
Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Также сообщалось, что Б.Дубровский распорядился о проверке внутриквартирного газового оборудования во всех городах и районах региона.
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