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18.01.19 10:11

Уголовное дело возбуждено после пожара в офисном здании в Перми

© РИА Новости. Владимир Федоренко
18 января. Interfax-Russia.ru - Пермская полиция в рамках уголовного дела устанавливает обстоятельства возгорания в офисном центре, в результате которого пострадали более десяти человек.

"По факту нарушения требований пожарной безопасности сотрудниками следственной части управления МВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Ведется следствие", - говорится в пресс-релизе регионального управления МВД в пятницу.

По данным полиции, во время возгорания пострадали десять человек, шесть из них были госпитализированы.

В свою очередь краевой Минздрав сообщал о 14 пострадавших, госпитализация потребовалась для шести из них.

Пожар в офисном центре по улице Монастырская, 12А произошел днем в четверг. Спасатели эвакуировали 50 человек.

По данным МЧС, очаг возгорания был обнаружен в танцевальной студии на третьем этаже, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Предварительная причина пожара - нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Среди госпитализированных пострадавших была беременная женщина. В этот же день она родила ребенка в родильном отделении больницы. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации либо им была оказана помощь на месте.

Проверкой инцидента занялась прокуратура.

В здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.

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