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18.01.19 10:35
Два самолета Су-34 пропали с радаров в Хабаровском крае
"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - сказал источник.
Он не исключил, что два самолета могли столкнуться в воздухе.
"Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться", - сказал источник.
По словам источника агентства, один бомбардировщик упал, а второй приземлился с отказавшим двигателем.
По предварительным данным, бомбардировщики выполняли плановые полеты с аэропорта Хурба под Комсомольском-на-Амуре.
В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили о том, что столкновение в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега.
"18 января в 08:07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
"Экипажи самолетов катапультировались", - сообщили военные.
В ведомстве уточнили, что самолеты выполняли полет без боекомплекта.
В настоящее время военные проводят операцию по поиску экипажей.
"Самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил осуществляют поиск пилотов в районе катапультирования", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
Су-34 разработан компанией "Сухой". Стоит на вооружении ВКС РФ.
Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.
На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.
Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.
Дальность полета Су-34 - до 4 000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.
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