Взрыв бытового газа остается приоритетной версией трагедии в Магнитогорске - СКР

18.01.19 10:53

© РИА Новости. МЧС РФ

18 января. Interfax-Russia.ru- Следственный комитет сделает выводы о причинах обрушения подъезда в доме в Магнитогорске по итогам экспертиз, приоритетной остается версия взрыва газа, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

С.Петренко также призвала не верить заявлениям террористических организаций об их причастности к подрыву подъезда дома в Магнитогорске в канун Нового года.

"Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - сказала С.Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, в рамках уголовного дела о взрыве в доме в Магнитогорске назначен комплекс экспертиз, в частности, судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая, и другие.