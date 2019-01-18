Институт гражданской авиации в Ульяновске остался без воды из-за аварии

18.01.19 11:24

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 января. Interfax-Russia.ru - Коммунальная авария стала причиной отключения холодного водоснабжения в ряде административных и жилых зданий Ульяновска в пятницу.

На сайте горадминистрации сообщается, что в 6:50 из-за порыва на 300-мм трубопроводе произошло отключение холодного водоснабжения в котельной, учебных корпусах, общежитии и гостинице Ульяновского института гражданской авиации, а также в двух домах по улице Гагарина.

"Подпитка котельной была оперативно организована через пожарные гидранты, благодаря чему циркуляция теплоносителя не прерывалась", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в настоящее время передвижная лаборатория МУП "Ульяновскводоканал" ведет поиск места утечки: вода обнаружена в теплотрассе авиационного вуза.

Восстановление водоснабжения института и жилых домов взято под личный контроль главой города.