"Газпром-Межрегионгаз" намерен обжаловать решение суда о списании 9 млрд долга в Чечне за газ

18.01.19 11:27

© РИА Новости. Андрей Старостин

18 января. Interfax-Russia.ru - Решение суда о списании многомиллиардных долгов в Чечне за газ будет обжаловано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Газпром-Межрегионгаз".

"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда", - отметили в пресс- службе "Газпром межрегионгаз"

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал "Газпром Грозный" списать 9 млрд руб долгов за газ из-за истечения срока давности "как безнадежные к взысканию".

В сообщении отмечается, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию", нарушив тем самым "требования законодательства и внутриведомственного приказа".

Прокуратура считает, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически "безнадежной к взысканию задолженности", "создавала в обществе социальную напряжённость и могла повлечь протестные выступления населения".