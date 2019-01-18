Чиновников в Туле подозревают в незаконной трате 50 млн руб. из городского бюджета

18.01.19 11:38

© РИА Новости. Михаил Мордасов

18 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Туле по фактам незаконной траты бюджетных денег чиновниками управления капитального строительства (УКС), сообщила "Интерфаксу" в пятницу старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог) было возбуждено после проведения прокурорской проверки.

В ноябре 2017 года УКС Тулы и ООО "Овация" заключили муниципальный контракт стоимостью более 30 млн рублей на строительство городского центра для художественной гимнастики. При этом работы должны были завершиться всего за восемь дней.

Однако ни в установленный срок, ни до конца 2017 года подрядчик центр не построил. Тем не менее, чиновники подписали акты экспертиз о соответствии объема выполненных работ условиям контракта, акты выполненных работ, на основании которых из бюджета Тула строителям перечислили деньги.

Позже инспекция Тульской области по архитектурно-строительному надзору выявила нарушения в части объема и качества выполненных работ ООО "Овация", на устранение которых из бюджета города было дополнительно затрачено свыше 17, 5 млн рублей.

До настоящего времени объект не введен в эксплуатацию.

"Умышленные незаконные действия должностных лиц причинили муниципальному образованию имущественный вред в размере свыше 47, 6 млн рублей", - отметила Л.Кузнецова.

По материалам прокурорской проверки Следственный отдел по Привокзальному району Тулы СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело. Ход расследования уголовного дела прокуратурой региона взят на контроль.