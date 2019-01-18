Жители Ленинградской области почтут память жертв блокады

18.01.19 11:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 января. Interfax-Russia.ru - Торжественно-траурная акция "На рубеже бессмертия", посвященная 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, состоится в Кировске (Ленинградская область) в пятницу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятие пройдет на площади у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". В программе торжественно-траурный митинг, парадный марш роты почетного караула, церемония возложения цветов и венков, встреча ветеранов "На привале", выступления творческих коллективов, работа полевой кухни.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в обращении к жителям региона, день прорыва блокады помог мобилизовать все силы для борьбы и преодоления бед, которыми сопровождалась жизнь в осажденном городе.

"В 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда призываю жителей региона почтить память павших героев операции "Искра", ленинградцев-блокадников, всех, кто отдал жизнь за нашу Великую Победу", - приводит пресс-служба слова губернатора.