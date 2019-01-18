Запрет на перевозки организованных групп детей установлен в Удмуртии из-за метели

18.01.19 11:49

© РИА Новости. Илья Питалев

18 января. Interfax-Russia.ru - Перевозки организованных групп детей запрещены в Удмуртии с пятницы из-за погодных условий, возможно введение ограничения проезда большегрузов, сообщает отдел организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД региона.

"Если дорожная обстановка будет продолжать ухудшаться, будет введено ограничение на движение крупно габаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы", - отмечает также ГИБДД.

Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям воздержаться от передвижения на загородных автодорогах.

По данным республиканского Гидрометцентра, температура воздуха в пятницу днем в Удмуртии составляет -3,-5 °С, наблюдается ветер с порывами до 15 м/с, снег, метель, гололед. На дорогах снежные заносы и накат.