Крещенские морозы придут в Петербург на выходных

18.01.19 12:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 января. Interfax-Russia.ru - Снег и сильные морозы ожидаются в Петербурге и Ленинградской области в выходные, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в пятницу.

В субботу атмосферное давление будет расти, но влияние тыла ушедшего на восток циклона сохранится. Местами по области пройдет снег.

Температура воздуха по области ночью опустится до минус 10-15 градусов, в отдельных районах до минус 20. Днем будет немного теплее - до 8 градусов ниже нуля.

В воскресенье с запада приблизится барическая ложбина с атмосферным фронтом, в которой ожидается умеренный снег. Атмосферный фронт будет медленно смещаться к востоку через Ленинградскую область. Температура воздуха будет мало меняться в течение суток: от минус 7 до 15 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

В Петербурге в субботу местами пройдет небольшой снег, в воскресенье ночью и утром он усилится. Днем столбик термометра не поднимается выше минус 9, ночью до минус 17 градусов.