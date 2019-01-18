Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве завершится весной

18.01.19 12:30

© РИА Новости. Владимир Песня

18 января. Interfax-Russia.ru - Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершится этой весной, пишет в пятницу портал столичной мэрии.

"Мы не изменим сложившейся традиции: весной 2019 года фонтан снова заработает, только теперь уже в обновленном виде", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Как отмечается, большая часть скульптур уже отреставрирована и покрыта позолотой. Параллельно идут работы над инженерными системами фонтана.

Ранее сообщалось, что 16 скульптур, олицетворяющих республики, входившие в состав СССР на момент открытия фонтана (1954 год), были демонтированы осенью 2018 года. В настоящее время они находятся в реставрационной мастерской.

Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы планируется закончить в 2019 году.

После реставрации на ВДНХ уже открылись многие знаковые объекты. В частности, завершена реставрация арки главного входа, восстановлена историческая часть павильона "Казахстан" (ранее павильон №11 "Металлургия"), открыты обновленный павильон №34 "Космос" и фонтан "Золотой колос". Кроме того, завершена реставрация четырех скульптурных композиций "Рабочий и Колхозница" и золотой звезды на шпиле павильона №1 "Центральный".