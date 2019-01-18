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18.01.19 12:30
Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве завершится весной
"Мы не изменим сложившейся традиции: весной 2019 года фонтан снова заработает, только теперь уже в обновленном виде", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Как отмечается, большая часть скульптур уже отреставрирована и покрыта позолотой. Параллельно идут работы над инженерными системами фонтана.
Ранее сообщалось, что 16 скульптур, олицетворяющих республики, входившие в состав СССР на момент открытия фонтана (1954 год), были демонтированы осенью 2018 года. В настоящее время они находятся в реставрационной мастерской.
Масштабная реставрация на ВДНХ проводится уже несколько лет, сейчас в работе находятся несколько десятков объектов. Основные работы планируется закончить в 2019 году.
После реставрации на ВДНХ уже открылись многие знаковые объекты. В частности, завершена реставрация арки главного входа, восстановлена историческая часть павильона "Казахстан" (ранее павильон №11 "Металлургия"), открыты обновленный павильон №34 "Космос" и фонтан "Золотой колос". Кроме того, завершена реставрация четырех скульптурных композиций "Рабочий и Колхозница" и золотой звезды на шпиле павильона №1 "Центральный".
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