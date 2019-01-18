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18.01.19 12:56

Краснодарский край в 2018 г увеличил экспорт винодельческой продукции на 3,4%

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 января. Interfax-Russia.ru - Краснодарский край в 2018 году увеличил экспорт винодельческой продукции до 305 тыс. декалитров, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев журналистам в пятницу.

В министерстве сельского хозяйства региона "Интерфаксу" сообщили, что в 2017 году было экспортировано 295 тыс. дал, таким образом, показатель увеличился на 3,4%.

"Проведение винодельческих выставок, участие в зарубежных дегустационных конкурсах, презентации кубанских вин заграницей - все это способствовало росту экспорта винодельческой продукции в 2018 году до более чем 305 тыс. декалитров. Мы целенаправленно увеличиваем поставки на экспорт - например, в Китай, Швейцарию, Японию, Бразилию, Испанию, Канаду, Бельгию и другие. Зарубежным потребителям нравится наша продукция - об этом говорит спрос", - сказал В.Кондратьев.

По словам губернатора, Краснодарский край по-прежнему занимает лидирующие позиции в виноградарстве.

"Доля региона в общероссийском объеме собранного винограда приближается к 45%. В прошлом году его валовый сбор в крае превысил 209 тыс. тонн, средняя урожайность составила 100 ц/га. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря долговременному росту ежегодных объемов закладки новых виноградников. Площадь плодоносящих виноградников в регионе теперь составляет свыше 20 тыс. га", - пояснил он.

Обеспеченность кубанских предприятий собственным виноматериалом составляет 70%, в то время как в целом по России - 30%, добавил губернатор, "это позволяет нам быть уверенными в высоком качестве нашего вина". По итогам 2018 года производство вина в крае выросло на 9,5%, шампанских вин - на 11,7%, производство фруктовых вин - в 6 раз.

В.Кондратьев напомнил, что на развитие отрасли виноградарства 2018 году из федерального и краевого бюджетов выделено 420 млн рублей. "Винодельческая же отрасль получает поддержку только из средств краевого бюджета. Для еще более масштабного развития мы нуждаемся в дополнительном субсидировании", - добавил глава края.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край в 2018 году увеличил сбор винограда до 207 тыс. тонн, в том числе столовых сортов собрано 17,5 тыс. тонн. Самый большой урожай винограда собран в Темрюкском районе - 165,5 тыс. тонн. На долю края приходится почти 45% валового сбора винограда в стране, 42% - в производстве вина, 27% - шампанского.

Общая площадь виноградников в регионе превышает 25 тыс. га. В текущем году планируется заложить 2,3 тыс. га.

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