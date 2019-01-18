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18.01.19 13:11
Строители проложили тоннель в Крыму для железной дороги к Крымскому мосту
Как передал корреспондент "Интерфакса", в церемонии сбойки - выработки последних метров горной породы - принял участие министр транспорта России Евгений Дитрих.
"Соединяются два участка тоннеля, и после завершения сбойки можно будет пройти его целиком. Это важнейшее искусственное сооружение на подходе к Крымскому мосту", - пояснил журналистам Е.Дитрих.
Подобные сооружения не строились в России последние пять-восемь лет, уточнил министр. "После сочинской Олимпиады это первый двухпутный железнодорожный тоннель. Там он был покороче - порядка 400 метров", - отметил Е.Дитрих.
Он добавил, что работы в тоннеле должны завершиться в августе: строителям еще предстоит укрепить тоннельный свод, выполнить монолитную обделку и проложить штольню.
Строители железнодорожной части моста через Керченский пролив сделают все возможное, чтобы сдать проект раньше запланированного срока, отметил Е.Дитрих.
"Наши друзья мостостроители и тоннельщики - люди сдержанные в своих оценках. И они научили меня подходить к этим вопросам примерно так же. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно, и если условия будут позволять, мы, несомненно, попробуем это сделать (закончить работы раньше срока - ИФ)", - сказал Е.Дитрих.
Тоннель - часть двухпутной железной дороги длиной 18 км, которая свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Прокладка подземного коридора велась одновременно с двух сторон в течение нескольких месяцев. Его ширина составляет 10,6 м, высота - 8,6 м.
Железнодорожный подход со стороны Крыма всего включает 27 искусственных сооружений, в том числе тоннель, мост и пять путепроводов. Вместе с дорогой возводится 38 зданий и станция Керчь-Южная, реконструируется станция Багерово. Рельсы уложены пока на участке в 1 км.
Согласно изменениям, внесенным в распоряжение правительства России от 26 января 2017 года, стоимость железнодорожного подхода составляет 19,9 млрд рублей. Финансирование предусмотрено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки намечено на 1 августа 2019 года, завершение работ и сдача объекта в постоянную эксплуатацию - на 1 декабря 2019 года.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, грузовиков - 1 октября. Ввод железнодорожной части моста в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года. Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.
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