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Слом ДРСМД повлияет на контроль над ядерными вооружениями, считает Лавров

© РИА Новости. Григорий Сысоев
18 января. Interfax-Russia.ru - Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наносит удар по всей архитектуре международной безопасности, включая Договор о СНВ и в целом контроль над ядерными вооружениями, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом С.Лавров сообщил, что обсудил с германским коллегой ситуацию вокруг ДРСМД после анонсированного Вашингтоном выхода из этого Договора.

"Очевидно, что слом этого Договора чреват самыми негативными последствиями для глобальной стратегической стабильности. Вслед за выходом США из Договора по ПРО, выход теперь из ДРСМД - под ударом оказывается вся архитектура контроля над вооружениями, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях, и включая перспективы дальнейшего ядерного разоружения, устойчивость режима Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил С.Лавров.

В то же время, глава МИД РФ подтвердил готовность России продолжать диалог с США "с фактами в руках", чтобы спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы подробно говорили об этой теме сегодня с господином министром (с главой МИД ФРГ Хайко Маасом - ИФ) и российская сторона подтвердила, что несмотря на провал из-за ультимативной позиции Соединенных Штатов консультаций, которые состоялись между российскими и американскими экспертами в Женеве 15 января, мы по-прежнему готовы продолжать профессиональный конкретный разговор с фактами в руках с тем, чтобы постараться спасти этот важнейший договор, обеспечивающий в значительной степени стратегическую стабильность", - заявил С.Лавров.

"И, конечно же, мы понимаем озабоченность европейцев этой ситуацией, потому что современные политики и дипломаты еще помнят кризис, который сложился в Европе в результате размещений там американских "першингов" в прошлом веке", - отметил российский министр.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас считает, что договор можно "спасти", если Россия уничтожит ракету 9М729.

"Мы считаем, что Россия может спасти этот договор. И это не секрет, что мы, как и другие государства НАТО, считаем, что есть крылатая ракета, нарушающая этот договор, и она должна быть ликвидирована верифицируемым образом, чтобы вернуться к выполнению этого договора", - сказал Х.Маас.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы сохранить этот договор, он касается наших интересов безопасности самим фундаментальным образом", - подчеркнул он.

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