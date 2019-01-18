Карантин по ОРВИ и гриппу введен в Каменске-Уральском

18.01.19 13:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

18 января. Interfax-Russia.ru - Администрация Каменска-Уральского (Свердловская область) объявила о введении ограничительные мероприятий по гриппу и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) с 20 января на территории города, сообщается на официальном сайте городской администрации.

"Специалисты территориального отдела здравоохранения выступили за введение ограничительных мероприятий, то есть карантина, на территории города. Постановление главой города подписано сегодня, 18 января", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города по социальной политике Дениса Миронова.

Отмечается, что профилактические мероприятия пройдут в детских садах, школах, учреждениях культуры и спорта, а также дополнительного образования. Будут отменены массовые мероприятия.

"В школах вводится масочный режим. Учебный процесс у школьников будет осуществлять без перемещения из класса в класс", - отмечается в пресс-релизе.

По данным администрации, городские больницы обслуживают не только Каменск-Уральский, но и оказывают медицинские услуги жителям Камышлова, Пышмы, Сухого Лога, поселка Белоярского и Каменского района.

"Коечный фонд в больницах Каменска-Уральского ограничен и в настоящее время уже переполнен", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ограничительные мероприятия в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом введены также в Екатеринбурге и ряде муниципальных образований.