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Взрыв боеприпаса времен ВОВ стал причиной пожара с погибшими в петербургской типографии - СКР

© РИА Новости. Виталий Аньков
18 января. Interfax-Russia.ru - Детонация найденного боеприпаса времен Великой Отечественной войны рассматривается как основная версия взрыва и последующего пожара в здании типографии в Петербурге, погибшие занимались поисковыми работами на местах боев, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в пятницу.

"По предварительным данным, погибшие занимались поисковыми работами на местах боёв времен Великой Отечественной войны. В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Основной версией происшедшего является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков. Вместе с тем каких-либо данных, достоверно указывающих на умышленную организацию взрыва, не имеется", - отмечает СКР.

Назначены судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы, запланировано проведение большого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

По факту пожара в здании на Ленинском проспекте, 139 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Из материалов дела следует, что днем 17 января в офисе одной из коммерческих структур, расположенном на втором этаже дома 139 по Ленинскому проспекту, произошел хлопок, в результате чего обрушились перекрытия, потолок и возник пожар, после ликвидации которого были обнаружены тела менеджера организации и двух его знакомых. Также в медицинские учреждения были доставлены трое потерпевших где им была оказана своевременная квалифицированная помощь", -говорится в пресс-релизе СКР.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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