Рыбка и Лесли остаются в статусе подозреваемых – адвокат

18.01.19 15:13

© РИА Новости. Константин Родиков

18 января. Interfax-Russia.ru - Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) пока не предъявлено обвинение, вопрос о мере пресечения для них будет решаться не раньше вечера пятницы, сообщил "Интерфаксу" адвокат девушки Александр Молохов.

"Сейчас они находятся в статусе задержанных. Мы предполагаем, что следствие либо сегодня, либо завтра попытается предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы, конечно, против этого возражаем", - сказал агентству А.Молохов, добавив, что следственные действия с задержанными назначены на пятницу во второй половине дня.

По словам адвоката, уголовное дело, по которому задержаны его подзащитная и А.Кириллов, было возбуждено по заявлению "каких-то девушек". "Дело появилось давно, были заявления каких-то девушек. Но причем тут Настя - нам непонятно", - пояснил защитник.

Адвокат отметил, что А.Вашукевич пока не дает следствию показания, воспользовавшись 51 ст. Конституции РФ.

Всего по делу, включая А.Вашукевич и А.Кириллова, задержаны четыре человека, уточнил А.Молохов. По месту проживания фигурантов минувшей ночью прошли обыски, добавил адвокат.

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны 25 февраля 2018 года после рейда полиции в одном из отелей Паттайи (Таиланд), где должен был состояться организованный ими секс-тренинг для российских туристов. Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

17 января А.Кириллов и А.Вашукевич были депортированы из Таиланда по приговору тайского суда, проведя в заключении девять месяцев. Они были приговорены к 18 месяцам заключения по обвинению в создании тайного сообщества и оказании секс-услуг. Остаток срока сверх отбытого ими в заключении суд заменил на условный.

По прилете в Москву А.Вашукевич и А.Кириллов и еще пять фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Паттайе были задержаны.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердила 18 января, что А.Вашукевич, А.Кириллов и еще двое депортированных из Таиланда россиян были задержаны в аэропорту Шереметьево в качестве подозреваемых в вовлечении в занятия проституцией.