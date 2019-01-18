Опасный маневр: два российских бомбардировщика столкнулись над Японским морем
  
По рыночной цене: более 1 млрд рублей уйдет на расселение пострадавшего дома в Магнитогорске
   
Сложный вопрос: Кремль ожидает непростых переговоров с Японией
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.01.19 15:13

Рыбка и Лесли остаются в статусе подозреваемых – адвокат

© РИА Новости. Константин Родиков
18 января. Interfax-Russia.ru - Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) пока не предъявлено обвинение, вопрос о мере пресечения для них будет решаться не раньше вечера пятницы, сообщил "Интерфаксу" адвокат девушки Александр Молохов.

"Сейчас они находятся в статусе задержанных. Мы предполагаем, что следствие либо сегодня, либо завтра попытается предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Мы, конечно, против этого возражаем", - сказал агентству А.Молохов, добавив, что следственные действия с задержанными назначены на пятницу во второй половине дня.

По словам адвоката, уголовное дело, по которому задержаны его подзащитная и А.Кириллов, было возбуждено по заявлению "каких-то девушек". "Дело появилось давно, были заявления каких-то девушек. Но причем тут Настя - нам непонятно", - пояснил защитник.

Адвокат отметил, что А.Вашукевич пока не дает следствию показания, воспользовавшись 51 ст. Конституции РФ.

Всего по делу, включая А.Вашукевич и А.Кириллова, задержаны четыре человека, уточнил А.Молохов. По месту проживания фигурантов минувшей ночью прошли обыски, добавил адвокат.

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны 25 февраля 2018 года после рейда полиции в одном из отелей Паттайи (Таиланд), где должен был состояться организованный ими секс-тренинг для российских туристов. Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

17 января А.Кириллов и А.Вашукевич были депортированы из Таиланда по приговору тайского суда, проведя в заключении девять месяцев. Они были приговорены к 18 месяцам заключения по обвинению в создании тайного сообщества и оказании секс-услуг. Остаток срока сверх отбытого ими в заключении суд заменил на условный.

По прилете в Москву А.Вашукевич и А.Кириллов и еще пять фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в Паттайе были задержаны.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве подтвердила 18 января, что А.Вашукевич, А.Кириллов и еще двое депортированных из Таиланда россиян были задержаны в аэропорту Шереметьево в качестве подозреваемых в вовлечении в занятия проституцией.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.01.19 12:30
Реставрация фонтана "Дружба народов" на ВДНХ в Москве завершится весной
.
  18.01.19 11:59
Двое охранников задержаны за кражу игрушек для детей из хосписа в Москве
.
  18.01.19 08:21
Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму
.
  17.01.19 15:12
Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы
.
  17.01.19 14:27
Москва готова к крещенским купаниям - мэрия
.
  17.01.19 13:09
"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы
.
  17.01.19 11:16
"Шереметьево" вошел в топ-10 крупнейших аэропортов Европы 2018 года
.
  17.01.19 11:05
Небольшой снег и минус 5 ожидается на Крещение в Москве
.
  16.01.19 15:46
Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках
.
  16.01.19 12:55
Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket