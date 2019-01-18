Возгорание произошло на участке магистрального газопровода в Ленобласти - МЧС

18.01.19 15:53

© РИА Новости. Руслан Кривобок

18 января. Interfax-Russia.ru - В Ленинградской области устраняют последствия возгорания на участке магистрального газопровода, жертв и разрушений нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Около 15.00 мск на 460 км магистрального газопровода у поселка Овино в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание при проведении строительных работ на новой ветке газопровода. Жертв и разрушений нет, место происшествия находится вне зоны жилой застройки", - отметил собеседник агентства.

Площадь пожара в МЧС не уточнили.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, инцидент не привел к значительным последствиям, сил и средств для их устранения хватает. "Отключений не будет, угрозы нет", - отметили в пресс-службе.